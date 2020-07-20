France Football решил не вручать "Золотой мяч" в 2020 году

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Журнал France Football принял решение не вручать в 2020 году лучшему футболисту сезона "Золотой мяч", сообщает РИА Новости.
Таким образом, впервые награда сделает перерыв. Как подчеркнул главный редактор издания Паскаль Ферре, в этом году не будет победителя, поскольку не все условия выполняются.
"Мы считаем, что этот год не может и не должен рассматриваться как обычный", – заявил он.
"Золотой мяч" был учрежден главным редактором еженедельника France Football Габриэлем Ано. Впервые награду в 1956 году выиграл форвард английского "Блэкпула" Стэнли Мэттьюзу.
В прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал аргентинский нападающий испанского клуба "Барселона" Лионель Месси. В сезоне-2018/19 Месси в составе клуба выиграл чемпионат Испании, забив при этом больше всех мячей. В активе аргентинца 36 голов в национальном первенстве и еще 12 в европейском турнире Лиги чемпионов.
Аргентинский игрок стал обладателем премии "Золотой мяч" в рекордный шестой раз. До этого Месси выигрывал награду в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. У его ближайшего преследователя, португальского форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, в активе пять аналогичных премий.
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