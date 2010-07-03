Диего Марадона возобновил тренерскую карьеру

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Диего Марадона возобновил свою тренерскую карьеру. Новым местом работы бывшего футболиста стал аргентинский футбольный клуб "Химнасия и Эсгрима" из Ла-Платы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.

Предыдущим местом работы Марадоны был мексиканский клуб "Дорадос", который выступает во втором дивизионе чемпионата Мексики. Тренерскую деятельность в команде аргентинец совмещал с постом технического директора клуба.

Марадона за всю свои карьеру игрока выступал за аргентинские и европейские клубы, в 490 матчах забил 259 голов. В составе сборной Аргентины футболист провел 91 матч и забил 34 гола.

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