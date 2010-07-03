Подписанную Роналду футболку продают за 110 тысяч рублей

Подписанную Криштиану Роналду футболку продают за 110 тысяч рублей, передает телеканал Москва 24.

Футболисты клуба "Ювентус", где играет Роналду, прилетели в Москву 5 ноября, чтобы на следующий день сыграть с московским клубом "Локомотив". Десятки фанатов встречали его в аэропорту Шереметьево, чтобы получить долгожданный автограф.

Однако поклонникам так и не удалось поприветствовать своего кумира. В аэропорту итальянцы миновали толпу болельщиков, покинув зал через другой выход. После этого кумиры Роналду поджидали его около гостиницы "Измайлово", где спортсмены остановились. Команда арендовала отель полностью.

Казалось бы, что у болельщиков не осталось возможностей заполучить долгожданный автограф, однако позднее в интернете появилось объявление: "Футболка, подписанная Роналду, продается". Цена ее составляет 110 тысяч рублей.

Для сравнения, автограф его соперника Месси стоит всего 45 тысяч, а подпись вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона – 35 тысяч рублей. По словам продавца футболки, он получил ее от своего друга.

"Я, проанализировав рынок, увидел, что игроки, которые играют менее сильно, стоят намного дороже той цены, которую я объявил за данный атрибут, я бы не сказал, что данная цена является завышенной", – поделился владелец футболки.

Толпы фанатов каждый раз сопровождают Роналду. В этом году в Сингапуре через все поле к Криштиану пробежал юный болельщик из Казахстана, когда тот сидел на скамейке запасных. Тогда Роналду с ним сфотографировался, дал пять и предложил присоединиться к просмотру матча.

В 2017-ом в Москве одному из болельщиков тоже посчастливилось прорваться к кумиру и даже обнять его. Эта поездка для "Ювентуса" оказалась более чем удачной. Встреча в столице с "Локомотивом" закончилась победой со счетом 1:2.

Голами в составе итальянского клуба отметились хавбек Аарон Рэмзи и нападающий Дуглас Коста. У москвичей отличился полузащитник Алексей Миранчук.

