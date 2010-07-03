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Общество

12:53

Подписанную Роналду футболку продают за 110 тысяч рублей

спорт общество

Подписанную Роналду футболку продают за 110 тысяч рублей

Подписанную Криштиану Роналду футболку продают за 110 тысяч рублей, передает телеканал Москва 24.

Футболисты клуба "Ювентус", где играет Роналду, прилетели в Москву 5 ноября, чтобы на следующий день сыграть с московским клубом "Локомотив". Десятки фанатов встречали его в аэропорту Шереметьево, чтобы получить долгожданный автограф.

Однако поклонникам так и не удалось поприветствовать своего кумира. В аэропорту итальянцы миновали толпу болельщиков, покинув зал через другой выход. После этого кумиры Роналду поджидали его около гостиницы "Измайлово", где спортсмены остановились. Команда арендовала отель полностью.

Казалось бы, что у болельщиков не осталось возможностей заполучить долгожданный автограф, однако позднее в интернете появилось объявление: "Футболка, подписанная Роналду, продается". Цена ее составляет 110 тысяч рублей.

Для сравнения, автограф его соперника Месси стоит всего 45 тысяч, а подпись вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона – 35 тысяч рублей. По словам продавца футболки, он получил ее от своего друга.

"Я, проанализировав рынок, увидел, что игроки, которые играют менее сильно, стоят намного дороже той цены, которую я объявил за данный атрибут, я бы не сказал, что данная цена является завышенной", – поделился владелец футболки.

Толпы фанатов каждый раз сопровождают Роналду. В этом году в Сингапуре через все поле к Криштиану пробежал юный болельщик из Казахстана, когда тот сидел на скамейке запасных. Тогда Роналду с ним сфотографировался, дал пять и предложил присоединиться к просмотру матча.

В 2017-ом в Москве одному из болельщиков тоже посчастливилось прорваться к кумиру и даже обнять его. Эта поездка для "Ювентуса" оказалась более чем удачной. Встреча в столице с "Локомотивом" закончилась победой со счетом 1:2.

Голами в составе итальянского клуба отметились хавбек Аарон Рэмзи и нападающий Дуглас Коста. У москвичей отличился полузащитник Алексей Миранчук.

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