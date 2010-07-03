"Ювентус" обыграл "Локомотив" со счетом 2:1

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Итальянский "Ювентус" обыграл московский "Локомотив" в матче, который прошел в столице 6 ноября. Игра снова закончилась со счетом 2:1.

Московский футбольный клуб принимал итальянцев дома на "РЖД-Арене". Это был ответный матч групповой стадии Лиги чемпионов.

Голами в составе итальянского клуба отметились хавбек Аарон Рэмзи и нападающий Дуглас Коста. У москвичей отличился полузащитник Алексей Миранчук.

В Турине в третьем туре группы D Лиги чемпионов UEFA "Ювентус" обыграл "Локомотив" точно с таким же счетом, 2:1.

Ранее сообщалось, что футболисты "Ювентуса" остановились в гостинице в Измайлове, команда сняла отель полностью. Весь день столичные фанаты звезды итальянской команды Криштиану Роналду дежурили у гостиницы, однако поприветствовать его им не удалось.

