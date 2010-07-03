Черчесов считает, что играть в Москве "Локомотиву" будет сложнее, чем в Турине

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Футбольной команде "Локомотив" будет сложнее выступить в Москве против туринского "Ювентуса" в Лиге чемпионов, чем в Турине. Такое мнение высказал главный тренер российской сборной Станислав Черчесов, пишет польский телеканал Polsat Sport.
"Я буду на матче, потому что там будут играть несколько кандидатов в сборную. Что могут показать игроки "Локомотива" в Европе? Сегодняшний матч для них будет сложнее, чем в Турине", – считает Черчесов.
Тренер пояснил, что на матче в Турине российские игроки сразу забили, а потом долго и успешно держали оборону. Игра в столице будет складываться сложнее, потому что московским игрокам придется атаковать итальянцев, и это будет не так просто.
"Гжегож Крыховяк - очень хороший футболист. Я всегда наслаждаюсь его игрой, это очень важный игрок для "Локомотива", но он не как Лионель Месси для "Барселоны", потому что у него другая роль на поле", – добавил Черчесов.
Матч "Локомотива" против "Ювентуса" пройдет в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 20:55 по московскому времени на "РЖД Арене" в столице. 22 октября железнодорожники уступили итальянцам на выезде со счетом 1:2.
Ранее сообщалось, что вход и выход пассажиров на станциях метро "Черкизовская" и МЦК Локомотив могут временно ограничить в связи с проведением футбольного матча.
Ситуативные ограничения прохода на станции могут возникнуть по требованию полиции. Москвичей и гостей столицы призвали быть внимательными и по возможности приобрести билеты на обратную дорогу заранее.
Кстати, футболисты "Ювентуса" остановились в гостинице в Измайлове, причем команда арендовала отель полностью. Весь день московские фанаты звезды итальянской команды – Криштиану Роналду – дежурили около гостиницы, чтобы посмотреть на кумира. Однако поприветствовать футболиста болельщикам так и не удалось.
Фанаты Криштиану Роналду дежурят у гостиницы в Измайлове
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