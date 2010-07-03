Валерий Рейнгольд рассказал, чего ждать от предстоящего матча "Локомотив" – "Ювентус"

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Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу Валерий Рейнгольд заявил, что матч между "Локомотивом" и "Ювентусом" обещает быть интересным.

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" сыграет на своем поле с "Ювентусом". Игра пройдет на стадионе "РЖД-Арена" 6 ноября.

После трех игр московский клуб занимает третье место с тремя очками в группе D. "Ювентус" сейчас делит лидерство с "Атлетико", у обеих команд насчитывается семь очков.

Рейнгольд заявил, что на матче в Италии "Локомотив" выглядел "более чем достойно" и доказал, что у него есть свой характер и почерк в игре.

"Честно говоря, мне кажется, что и "Ювентус" побаивается. Они поняли, что с "Локомотивом" надо играть серьезно. Мы увидим игру двух команд с разным стилем игры. Конечно, там есть Роналду. Народ придет посмотреть, возможно, не на "Ювентус", а на этого, на мой взгляд, великого футболиста. Я думаю, что "Локомотив" может дать бой. В Италии они дали бой сильнейшей команде Европы. Не каждая команда играет так, как "Локомотив", – сказал Рейнгольд, сообщает ИА "НСН".

Ранее в Турине в третьем туре группы D Лиги чемпионов UEFA "Ювентус" обыграл "Локомотив" со счетом 2:1.

