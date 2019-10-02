Нестыдная игра. Почему "Локомотив" не стоит упрекать в проигрыше "Атлетико"

1 октября московский "Локомотив" на своем поле принимал мадридский "Атлетико" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Железнодорожники уступили со счетом 0:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему, несмотря на поражение, команду Юрия Семина сложно в чем-то упрекнуть.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Две недели назад "Локомотив" сотворил небольшую сенсацию – обыграл в гостях леверкузенский "Байер". Подопечные Юрия Семина и смотрелись гораздо лучше, и моментов имели больше. Железнодорожники крайне умело давили на слабые стороны немецкой команды и в итоге забили после двух грубых ошибок "аптекарей". Но по большей части эта победа не была каким-то футбольным чудом. Просто тренерский штаб "Локомотива" досконально разобрал "Байер" и угадал практически со всеми планами на игру.

Другое дело, что вряд ли от красно-зеленых ждали такой прыти после еврокубкового провала прошлого года. Поэтому такой результат выглядел действительно удивительным. Еще сильнее он выделялся за счет ничьей двух лидеров группы D – туринского "Ювентуса" и мадридского "Атлетико". 2:2 между фаворитами позволило железнодорожникам временно занять первую строчку. Конечно, этот расклад изменился бы уже через несколько туров. Но хотя бы ненадолго почувствовать себя лидером для "Локомотива" было определенным плюсом.

Однако в следующем матче красно-зеленым предстояло на своем поле сразиться с мадридским "Атлетико". "Локомотив" уже встречался с "матрасниками" в предыдущем сезоне. Тогда это было, правда, в рамках стадии 1/8 финала Лиги Европы. Но легче от этого не было – железнодорожники покинули еврокубки, влетев с общим счетом 1:8, причем пять из этих голов "Локомотив" пропустил на своем поле. В домашней встрече команда Юрия Семина выглядела на несколько порядков ниже подопечных Диего Симеоне.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В этом году красно-зеленые могли взять реванш. Но, к сожалению, чуда не произошло. Даже учитывая продажу главной звезды команды Антуана Гризманна, "Атлетико" остался все той же топ-командой, претендующей на победу в Лиге чемпионов. И "матрасники" это доказывали с первых минут матча в Черкизове. Мадридский клуб давил на ворота "Локо", к 20-й минуте создав как минимум один стопроцентный момент после углового. Но Диего Коста умудрился с метра пробить выше ворот. "Локомотив" отвечал лишь спорадическими контратаками, которые вряд ли доставляли особые проблемы Яну Облаку, потому что завершение этих атак редко бывало точным.

Тем не менее железнодорожники выстояли первый тайм. Более того, хозяева создали даже больше потенциально опасных моментов, но лишь несколько из них достигли створа ворот. Но сразу же после перерыва "Атлетико" забил. На 48-й минуте Альваро Мората прорвался по правому флангу, отпасовал в центр на Жоао Феликса. Португалец пробил по воротам – Гилерме парировал удар, но выбил мяч прямо перед собой, и Феликс оказался первым на добивании.

А спустя десять минут "Атлетико" удвоил счет. "Локомотив" подавал угловой, но Владислав Игнатьев ошибся при приеме мяча. Тут же "матрасники" организовали молниеносную контратаку. Жоао Феликс подхватил снаряд, протащил его почти до штрафной, сделал заброс на правый фланг на Диего Косту. А испанский нападающий проткнул мяч на Томаса Парти, который и замкнул эту комбинацию. Но, несмотря на два пропущенных мяча, "Локомотив" не собирался раскисать.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Железнодорожники даже создали супермомент, реализация которого могла если не переломить ход матча, то хотя бы дать красно-зеленым шанс на камбэк. На 73-й минуте футболисты московской команды на своей половине поля отобрали мяч у игроков "Атлетико" и убежали в контратаку. Дмитрий Баринов с правого фланга навесил в штрафную, а защитник гостей в единоборстве переправил снаряд головой точно на стоящего позади Гжегожа Крыховяка. Поляк с ходу пробил в ближний угол, но Ян Облак спас "матрасников", в первый раз за матч по-серьезному вступив в игру.

"Атлетико" одержал вторую победу в Черкизове за два года и вновь подтвердил статус топ-команды. Но в этот раз железнодорожники выглядели куда интереснее и мощнее, чем в прошлогоднем противостоянии. Конечно, красно-зеленым не хватало скоростей – временами футболисты "Локо" попросту не успевали за игроками "Атлетико". Но самое главное, что в общем и целом хозяева смотрелись достойно. В следующем матче "Локомотиву" предстоит встретиться с другим топ-клубом – туринским "Ювентусом". Вряд ли там тоже стоит ждать каких-то сенсаций. Но если железнодорожники покажут нестыдную игру, как в игре в "Атлетико", этого уже будет достаточно.