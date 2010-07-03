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Спорт

18:28

Входы и выходы из метро у "РЖД Арена" могут ограничить из-за матча

город транспорт спорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вход и выход пассажиров на станциях метро "Черкизовская" и МЦК Локомотив могут временно ограничить в связи с проведением футбольного матча. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

"Сегодня в 20:55 на стадионе "РЖД Арена" Лига Чемпионов. Встретятся "Локомотив" и "Ювентус". Зрителям матча удобнее добираться до стадиона через станции метро "Черкизовская" и МЦК Локомотив", – объявили в пресс-службе столичной подземки.

По данным пресс-службы, по требованию полиции возможны ситуативные ограничения входа и выхода на указанных станциях. Москвичей и гостей столицы призвали быть внимательными и по возможности приобрести билеты на обратную дорогу заранее.

"Локомотив" сыграет с "Ювентусом" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 20:55 на "РЖД Арене".

Ранее стало известно, что фанаты Криштиану Роналду, выступающего за итальянский "Ювентус", ждали своего кумира у гостиничного комплекса в столичном районе Измайлово. Клуб полностью арендовал отель, вход внутрь запрещен.

Московский "Локомотив" примет "Ювентус" в рамках группового этапа Лиги чемпионов

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