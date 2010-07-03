В Госдуме призвали не покупать с рук билеты на матч "Локомотив" – "Ювентус"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат Госдумы Василий Власов предостерег болельщиков от приобретения билетов у перекупщиков в преддверии матча между "Локомотивом" и "Ювентусом". Он заявил Москве 24, что есть официальные компании, у которых можно их купить.

Власов напомнил, что следует быть внимательнее, поскольку требовать компенсации будет не с кого.

"Вы просто не найдете человека. Если речь о крупной компании, есть история переговоров, чеки, есть кому предъявить претензии, если что-то пойдет не так. Перекупщики особенно досаждают в театрах, когда покупают огромное количество билетов, а потом остаются свободные места, потому что билеты не реализовали", – объяснил он.

По мнению депутата, в борьбе с перекупщиками поможет персонализация билетов. Они становятся именными, и перепродать их уже нельзя.

"Это касается и билетов на поезд, и на самолет – есть такое понятие, как невозвратный билет. Такие билеты должны стоить меньше, и я считаю, так и должно быть. Это будет выгоднее людям, которые хотя пойти на футбольный матч, например: и скидку получить, и уменьшить количество билетов, доступных для перепродажи и перекупов. Бывает, что перекупы продают фальшивые билеты, когда люди до последнего уверены, что смогут попасть на матч или концерт, а он оказывается фейком", – резюмировал он.

"Локомотив" сыграет с "Ювентусом" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 20:55 на "РЖД-Арене".

Московские фанаты Криштиану Роналду окружили гостиницу в Измайлове, где остановились футболисты "Ювентуса". Отель они арендовали полностью, так что попасть внутрь невозможно.