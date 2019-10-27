Как "Спартак" разгромил "Локомотив" в столичном дерби

27 октября "Локомотив" в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги на своем поле принимал "Спартак". Столичное дерби закончилось крупной победой красно-белых – 3:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему исход игры оказался максимально закономерным.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В начале этой недели московский "Локомотив" в Турине выдал потрясающий матч с "Ювентусом". Вернее, 77 потрясающих минут, за которыми последовал гол Пауло Дибалы, а затем еще один, и грандиозная победа превратилась в такой же грандиозный проигрыш. Конечно, сыграл уровень "Ювентуса". Но важным фактором в поражении "Локо" стала нехватка сил и длины скамейки. Единственным, кто вышел на замену в туринском поединке, стал Александр Коломейцев. Потому что больше было элементарно некому.

К московскому дерби ситуация с травмированными поменялась несильно. В лазарете "Локо" по-прежнему оставались и остаются Федор Смолов, Мацей Рыбус, Джефферсон Фарфан, Антон Миранчук и Лука Джорджевич. Поэтому тех, кто реально помог бы добавить в концовке, можно было пересчитать даже не по пальцам, а по пальцу – речь снова про Коломейцева. Стоит ли говорить, что именно Александр опять стал единственным вышедшим на замену у "Локо"? Но это уже слишком большое забегание вперед – вернемся на исходную позицию.

"Спартак" хоть и имел полноценную неделю для отдыха перед дерби, тоже испытывал проблемы. Правда, не с игроками, а с тренером. 15 октября красно-белых возглавил бывший наставник "Шальке" Доменико Тедеско. Само собой, немецкому специалисту нужно было время на то, чтобы перестроить под себя и без того не сыгранную команду, так еще и собранную под предыдущего тренера "Спартака" Олега Кононова. Но если по матчу с "Рубином", который закончился нулевой ничьей, выводы сделать можно было едва ли, то к игре с "Локомотивом" от Тедеско уже ждали каких-то откровений.

Стартовые 15 минут дерби прошли в вязкой и местами даже унылой борьбе. "Локомотив" был чуть активнее, но ни у хозяев, ни у гостей дело до ударов не доходило. Первый серьезный момент случился на 21-й минуте, когда мощно издалека пробил Алексей Миранчук – мяч разминулся со штангой. Спустя три минуты уже мог забивать "Спартак": Андре Шюррле из убойной позиции нанес удар в штрафной и попал в перекладину. Несмотря на то, что после получаса игры, обе команды раскрылись и стали создавать больше моментов, первый тайм завершился нулевой ничьей.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самое интересное ждало болельщиков и зрителей после перерыва. На 57-й минуте "Спартак" забил. Причем началось все с атаки "Локомотива". Алексей Миранчук пробил с близкой дистанции и угодил в Эдера, удар Гжегожа Крыховяка был заблокирован. В итоге красно-белые выбрались в контратаку, итогом которой стал великолепный заброс Зелимхана Бакаева на Эсекьеля Понсе, нелепый выход Гилерме из ворот и гол за шиворот от аргентинца. Тут же "Спартак" взорвался и побежал вперед. Уже на 60-й минуте Понсе мог забивать второй после отличного прохода и паса Лоренсо Мельгарехо. На этот раз Гилерме сыграл надежно.

Тем не менее "Локомотиву" брать силы на камбэк было уже неоткуда. А вот Тедеско нашел, где взять и силы, и возможности для того, чтобы долепить вырисовывавшуюся победу. И тут помогли вышедшие на замену Роман Зобнин и Джордан Ларссон. На 79-й минуте первый ускорился по левому флангу, отпасовал на Бакаева, а второй замкнул передачу Зелимхана точным ударом в ближний угол. Спустя пару минут все тот же десятый номер отобрал снаряд в центре поля, затем скинул на Ларссона, а тот от дальней штанги зарядил мяч в ворота.

Поражение "Локомотива" оказалось закономерным. Возможно, проигрыш со счетом 0:1 куда более честно отражал бы положение вещей. Но с другой стороны такая встряска (об этом говорил на послематчевой пресс-конференции и Юрий Семин) может пойти команде на пользу. Что касается "Спартака", то о перспективах Тедеско и его подопечных говорить пока рано. Сейчас для красно-белых первостепенно вернуться в борьбу за еврокубки. Так или иначе сегодня для этого был сделан первый серьезный шаг.