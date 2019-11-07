Как "Локомотив" проиграл "Ювентусу"

6 ноября московский "Локомотив" в матче группового этапа Лиги чемпионов на своем поле принимал туринский "Ювентус". Железнодорожники уступили со счетом 1:2, пропустив на 93-й минуте. Спортивный обозреватель "Москвы 24" Тимур Фехретдинов – о том, как бьянконери дважды за две недели разочаровали игроков и фанатов красно-зеленых.

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Поездка "Ювентуса" в Москву выдалась весьма странной. Для начала итальянская сторона постаралась максимально отгородиться от своих российских поклонников. Футболисты, которых в "Шереметьево" встречали сотни фанатов бьянконери, предпочли покинуть аэропорт через VIP-выход. Следующим этапом конспирации оказалось жилье. "Ювентус" не стал селиться в центре – вместо этого итальянцы выбрали небольшой отель в Измайлове, поближе к "РЖД Арене". Вдобавок, чтобы никто не помешал отдыху спортсменов, "Ювентус" выкупил на три дня все номера – больше сотни комнат.

Не менее удивительным стало поведение "Ювентуса" и в отношении журналистов. Тренерский штаб и игроки решили заехать на арену перед заселением в отель, примерно за полтора часа до запланированной предматчевой пресс-конференции. Познакомившись с "РЖД Ареной", большая часть футболистов уехала – на брифинг остались лишь главный тренер "Юве" Маурицио Сарри и голкипер Войцех Щенсный. Они пришли в конференц-зал и, увидев несколько представителей СМИ, решили не тянуть и начали общение с прессой на 40 минут раньше.

В итоге пресс-конференция закончилась за две минуты до ее официального начала. После этого Сарри и Щенсный уехали со стадиона, несмотря на возмущение представителей УЕФА. Но самое обидное ждало не журналистов. И не российских фанатов "Ювентуса", некоторые из которых ехали за сотни и даже тысячи километров ради автографа Криштиану Роналду или Пауло Дибалы. Самое обидное ждало болельщиков "Локомотива". Потому что наиболее издевательским в московской поездке бьянконери стал именно результат матча в Черкизове.

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Встреча "Локомотива" и "Ювентуса" вообще началась для железнодорожников неудачно – хозяева пропустили уже на третьей минуте. Игроки "Старой синьоры" заработали штрафной на левом фланге, Роналду нанес плотный удар по воротам, но Гилерме – как казалось – поймал мяч. Однако снаряд предательски выскользнул из рук вратаря "Локомотива и проскочил мимо ног. На добивании сыграл Аарон Рэмзи, хотя и без помощи валлийца мяч к тому моменту уже почти пересек ленточку.

Несмотря на быстрый (и ужасно обидный) гол, железнодорожники унывать не стали, тут же пришли в себя и побежали исправлять допущенную ошибку. И понадобилось на это меньше десяти минут. Сначала хороший момент был у Жоао Мариу, но португалец пробил над перекладиной. Следующий заход оказался куда удачнее. Мацей Рыбус с левого фланга навесил в штрафную, Алексей Миранчук головой пробил в дальний угол и попал в штангу. Мяч вылетел в поле, однако 59-й номер, будучи первым на добивании, спокойно переправил снаряд в сетку. После забитого мяча "Локомотив" воодушевился еще больше. Вплоть до перерыва железнодорожники активно шли вперед и били по воротам. "Ювентус" до конца первого тайма серьезно ответил лишь ударом Гонсало Игуаина – в этой ситуации Гилерме по-настоящему спас свою команду.

Во втором тайме команды продолжили бодаться на равных, изредка нанося друг другу удары разной степени остроты. На 78-й минуте "Локомотив" чудом не забил второй гол. Железнодорожники убежали в контратаку после великолепного отбора Гжегожа Крыховяка. Рифат Жемалетдинов вывел поляка один на один, но соотечественник Гжегожа Войцех Щенсный парировал удар. Снаряд отлетел к Жоао Мариу, тот мощно пробил в угол. Однако Леонардо Бонуччи вынес мяч с ленточки.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Под конец стало казаться, что ничейный счет вполне устраивает "Ювентус". Впечатление это, увы, было весьма обманчивым. Незадолго до конца основного времени гости врубили гораздо более серьезные скорости. И на третьей добавленной минуте выдали комбинацию, которая принесла "Ювентусу" победу. Дуглас Коста устроил сольный проход с левого фланга, накрутил четырех футболистов "Локо", затем отыгрался в "стеночку" с Игуаином. Гонсало по-пижонски отдал пас пяткой на ход бразильцу, который качнул еще трех игроков красно-зеленых и отправил мяч между ног Гилерме.

Пожалуй, даже разгромное поражение было бы не так обидно, как это. Или 1:2, но хотя бы как в Турине. Оба этих матча, возможно, оказались не столь радостны для фанатов "Юве", сколько опустошающи для болельщиков "Локомотива". И в первой, и в ответной игре железнодорожники показали достойную игру и совершенно точно не заслужили проигрыша. Но еще есть шансы на то, чтобы все исправить. Впереди один из самых важных поединков в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов – домашняя встреча с леверкузенским "Байером".

Учитывая победу немецкого клуба над мадридским "Атлетико", железнодорожники могут гарантировать себе как минимум путевку в Лигу Европы в случае положительного результата с "аптекарями". Но если же "Локомотив" проиграет, еврокубковый сезон для красно-зеленых фактически закончен. Ведь в финальной игре группового этапа предстоит сложный выезд в Мадрид, где добыть очки будет почти нереально. Во всяком случае, там уже придется уповать на фортуну. А она, как показывает практика, к "Локомотиву" нынче не очень-то благосклонна.