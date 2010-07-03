Назван обладатель премии лучшему футболисту года "Золотой мяч"

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Церемония вручения премии лучшему футболисту года прошла в парижском театре Шатле. По ее итогам обладателем приза стал аргентинский нападающий испанского клуба "Барселона" Лионель Месси. Об этом информирует ТАСС.

В сезоне 2018/19 Месси в составе клуба выиграл чемпионат Испании, забив при этом больше всех мячей. В активе аргентинца 36 голов в национальном первенстве и еще 12 в европейском турнире Лиги чемпионов. Эти достижения позволили Месси выиграть "Золотую бутсу" – приз лучшему бомбардиру в европейском футболе за сезон.

В составе сборной Аргентины 32-летний нападающий занял третье место на Кубке Америки. В активе Месси – один забитый мяч.

Аргентинский игрок стал обладателем премии "Золотой мяч" в рекордный шестой раз. До этого Месси выигрывал награду в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. У его ближайшего преследователя, португальского форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, в активе пять аналогичных премий.

"Золотой мяч" был учрежден главным редактором еженедельника France Football Габриэлем Ано. Впервые награду в 1956 году выиграл форвард английского "Блэкпула" Стэнли Мэттьюзу.

Ранее стал известен лучший футболист года по версии FIFA. На награду претендовали португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду, голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, а также аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси.