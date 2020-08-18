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Политика

16:15

Падение экономики РФ станет меньшим, чем во многих других странах – Путин

политика экономика

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская экономика в этом году снизится меньше, чем экономика других стран, в том числе и европейских, приводит ТАСС заявление главы государства.

Свое мнение Владимир Путин высказал в ходе встречи с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.

"Судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах", – отметил президент России.

Президент затронул данный вопрос в связи с ограничениями добычи в рамках договоренностей ОПЕК+.

"Но рано или поздно эта ситуация пройдет, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти", – обратил внимание Владимир Путин.

Помимо того, российский президент напомнил, что потребуется ответить на вызов, который связан с ростом мировой экономики.

На встрече Владимир Путин также попросил главу "Роснефти" рассказать о работе на перспективу по реализации планов развития компании.

Ранее ЕС продлил экономические санкции против России. Решение приняли лидеры ЕС на саммите 17–18 июня в формате видеоконференции. Заключение связали с тем, что минские соглашения остаются не выполнены.

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