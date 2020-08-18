Падение экономики РФ станет меньшим, чем во многих других странах – Путин

Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская экономика в этом году снизится меньше, чем экономика других стран, в том числе и европейских, приводит ТАСС заявление главы государства.
Свое мнение Владимир Путин высказал в ходе встречи с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.
"Судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах", – отметил президент России.
Президент затронул данный вопрос в связи с ограничениями добычи в рамках договоренностей ОПЕК+.
"Но рано или поздно эта ситуация пройдет, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти", – обратил внимание Владимир Путин.
Помимо того, российский президент напомнил, что потребуется ответить на вызов, который связан с ростом мировой экономики.
На встрече Владимир Путин также попросил главу "Роснефти" рассказать о работе на перспективу по реализации планов развития компании.
Ранее ЕС продлил экономические санкции против России. Решение приняли лидеры ЕС на саммите 17–18 июня в формате видеоконференции. Заключение связали с тем, что минские соглашения остаются не выполнены.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: