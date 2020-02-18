США ввели санкции против подразделения "Роснефти"

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Минфин США ввел санкции против структур "Роснефти". В санкционный список внесена компания Rosneft Trading. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Сегодня министерство финансов США ввело санкции в отношении принадлежащей России брокерской компании Rosneft Trading, S.A и ее президента Дидье Касимиро", – говорится в сообщении.

Компания была включена в санкционный список из-за сотрудничества с Венесуэлой. Активы Rosneft Trading в американской юрисдикции будут заблокированы. Американским лица запрещается вести с организацией бизнес.

В администрации США ранее отмечали, что рассматривают санкции в отношении "Роснефти" в пакете с другими ограничительными мерами против властей Венесуэлы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Москва привыкла к угрозам со стороны США из-за сотрудничества с Венесуэлой. При этом глава МИД добавлял, что если латиноамериканские страны чувствуют себя комфортно при опеке США, то это их суверенное право.

"Роснефть" – один из крупнейших иностранных инвесторов в Венесуэле, она реализует несколько проектов по разведке и добыче нефти вместе с венесуэльской PDVSA.

