Лавров ответил на угрозы санкций США против "Роснефти"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал планы США ввести санкции против компании "Роснефть" из-за сотрудничества с Венесуэлой.

На пресс-конференции по итогам визита в Мексику глава МИД ответил, что Москва уже привыкла к угрозам из Вашингтона.

"Я слышал очередные угрозы из Вашингтона – наказывать всех, кто так или иначе сотрудничает с Венесуэлой. Мы к этому уже привыкли", – цитирует Лаврова ТАСС.

При этом глава МИД добавил, что если латиноамериканские страны чувствуют себя комфортно при опеке США, то это их суверенное право.

"Я считаю, что это оскорбительно для всех стран Латинской Америки, какую бы позицию они не занимали по Венесуэле", – добавил дипломат, комментируя "доктрину Монро".

Стратегия США в регионе подразумевает установление демократии во всех странах полушария. В Белом доме ранее указали, что РФ, КНР и Куба подрывают эти ценности.

В администрации США также отметили, что рассматривают санкции в отношении "Роснефти" в пакете с другими ограничительными мерами против властей Венесуэлы.

В то же время добавлялось, что рестрикциям подвергнется не только "Роснефть", но и крупнейшая испанская нефтяная компания Repsol и американская фирма Chevron.

"Роснефть" – один из крупнейших иностранных инвесторов в Венесуэле, она реализует несколько проектов по разведке и добыче нефти вместе с венесуэльской PDVSA.