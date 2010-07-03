"Роснефть" ответила на обвинения США в закупке нефти у Венесуэлы

В "Роснефти" назвали беспочвенными и предвзятыми обвинения госсекретаря США Майка Помпео в том, что компания продолжает покупать нефть у Венесуэлы, несмотря на американские санкции.
Как пояснили в пресс-службе, деятельность "Роснефти" в Венесуэле "осуществляется в соответствии с международным правом и действующими рыночными контрактами". Эти договоры были заключены задолго до введения Вашингтоном "односторонних санкционных ограничений", напомнили представители "Роснефти".
По мнению аналитиков компании, санкции США против правительства Николаса Мадуро можно рассматривать как стремление монополизировать рынок, ограничив поставки нефти из Ирана и Венесуэлы в Индию и Китай. "Роснефть" оценивает последствия сделанных официальными лицами США заявлений и в случае выявления ущерба обратится за защитой своих прав в соответствии с нормами международного права", – цитирует сообщение компании RT.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил "Роснефть" в покупке нефти у венесуэльской PDVSA в обход американских санкций. В Вашингтоне заявили, что российские компании продолжают помогать Николасу Мадуро "обналичить золотые запасы страны". При этом власти Венесуэлы обвинили Штаты и оппозицию в желании развязать нефтяную войну.
29 января Вашингтон ввел санкции в отношении PDVSA под предлогом того, что компания представляет главный источник дохода для властей Венесуэлы. 1 марта венесуэльский лидер Николас Мадуро распорядился перенести офис PDVSA из Лиссабона в Москву. Также стало известно, что министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо планирует посетить Россию в ближайшее время.
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