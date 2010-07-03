"Роснефть" обвинила Reuters в информационной диверсии

В "Роснефти" назвали ложью и провокацией публикацию агентства Reuters об обходе санкций Венесуэлой с помощью российской компании. Об этом говорится в заявлении компании.
Агентство систематически занимается целенаправленной дезинформацией и легализацией слухов, считают там. "Роснефть" полагает, что это делается для нанесения ущерба российским компаниям, экономике и государству.
Компания сочла нужным обратиться к правоохранителям, чтобы пресечь противоправную деятельность "псевдоагентства" в РФ. "Вынуждены констатировать, что Reuters прекратил деятельность как информационное агентство и средство массовой информации", – подчеркнули в "Роснефти".
Ранее в Reuters со ссылкой на источники и документы сообщили, что президент Венесуэлы Николас Мадуро получает деньги от продаж венесуэльской нефти через "Роснефть" в попытке обойти санкции США. Уточнялось, что венесуэльская PDVSA перенаправляет счета от продажи нефти "Роснефти". Та же перечисляет деньги PDVSA со скидкой к цене продажи.
По мнению журналистов агентства, это позволяет избежать стандартного срока завершения нефтяных сделок – 30–90 дней. Позже у покупателя можно получить всю сумму, отметили в Reuters.
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