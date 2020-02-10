В Госдуме оценили статью о препятствии для США в "войне" с Россией

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков оценил статью о препятствии для США в "войне" с Россией, передает RT.
"Плохо, что вообще звучат всякие прогнозы и рассуждения на тему возможных военных действий. Это создает все более сложную ситуацию. В мире и так накоплено достаточно много оружия", – пояснил Новиков.
Он выразил мнение, что подобные публикации все чаще стали появляться из-за неприязни к русскому народу, которая осуществляется уже длительное время.
Ранее издание Breaking Defense опубликовало статью, где говорилось, что реки могут помешать США выиграть "войну" с Россией.
Издание указывало на трудности при проезде американских танков по мостам, которые редко могут выдержать вес более 55 тонн, притом что вес некоторых танков превышает 60 тонн.
В ноябре прошлого года американские аналитики оценили шансы на победу в возможной войне с Россией. Они отмечали, что страна может применить эффективные военные действия только в отношении России и Китая.
В конце декабря прошлого года Владимир Путин заявил, что доля современных вооружений в ядерной триаде России достигла 82 процентов. Глава государства отметил значительные успехи деятельности Вооруженных сил Российской Федерации за 2019 год.
В частности, были усовершенствованы системы взаимодействия и связи, разведки и электронной борьбы, а также на вооружение взяты новейшие технологии по работе с информацией.
По существующим программам к концу 2020 года уровень оснащения армии и флота современным оружием и техникой должен составить не менее 70 процентов. Глава государства заявил, что российская техника обязательно должна превосходить зарубежные образцы.
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