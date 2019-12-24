Путин назвал долю современного оружия в ядерной триаде России

15:45
Фото: ТАСС/Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ
Владимир Путин заявил, что доля современных вооружений в ядерной триаде России достигла 82 процентов. Об этом сообщает ТАСС по итогам расширенной коллегии министерства обороны России.
"Доля современного вооружения в ядерной триаде достигла 82 процентов. В РВСН начал поступать новейший гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком "Авангард", – рассказал российский лидер.
Глава государства отметил значительные успехи деятельности Вооруженных сил Российской Федерации за 2019 год. В частности, были усовершенствованы системы взаимодействия и связи, разведки и электронной борьбы, а также на вооружение взяты новейшие технологии по работе с информацией.
"Результат есть. Благодаря применению передовых технологий, интегрированных решений и новых алгоритмов удалось улучшить характеристики и повысить возможности систем управления Вооруженными силами", – подчеркнул президент.
Владимир Путин указал на то, что в России начали активно применять роботов и беспилотники. Эти устройства при определенных условиях способны заменять целые подразделения. Для того чтобы этот вид вооружения работал адекватно, проводятся исследования в области искусственного интеллекта.
По существующим программам к концу 2020 года уровень оснащения армии и флота современным оружием и техникой должен составить не менее 70 процентов. Глава государства заявил, что российская техника обязательно должна превосходить зарубежные образцы.
В качестве еще одного важного итога деятельности Вооруженных сил РФ Владимир Путин назвал модернизацию и развитие системы военного образования и довузовской подготовки. За этот процесс отвечают лицеи и училища – в частности, в 2019 году открылись Кемеровское президентское кадетское училище и филиал пансионата воспитанниц Минобороны в Санкт-Петербурге.
В начале декабря Владимир Путин заявил, что Россия готова до конца 2019 года продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3. На момент заявления США на предложение продлить действие документа не отреагировали.
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