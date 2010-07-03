Великобритании предрекли поражение в случае войны с Россией

Фото: TACC/ZUMA/Sgt. Booker Thomas

Сухопутные войска Великобритании в случае вооруженного конфликта с Россией в Восточной Европе могут потерпеть сокрушительное поражение. К такому выводу пришли специалисты Коровлевского Объединенного института оборонных исследований, сообщает BBC.

Исследование показало, что Вооруженным силам Великобритании не хватает критической огневой мощи. Если рассматривать их в совокупности с армиями союзников по НАТО, то даже у такого объединенного фронта не хватит артиллерии, боеприпасов и транспортных средств, чтобы противостоять российским военным.

Эксперты также считают, что расчеты наземной артиллерии Великобритании необходимо срочно омолаживать и модернизировать.

Исследование было направлено на анализ военных возможностей страны в "маловероятном" контексте "высокоинтенсивного конфликта между НАТО и Россией". При этом известно, что вооруженные силы Великобритании частично размещены в Восточной Европе.

В Минобороны страны не согласились с выводами исследователей.

"Будучи крупнейшим спонсором НАТО в Европе, Вооруженные силы Великобритании хорошо оснащены, чтобы играть ведущую роль в противодействии угрозам и обеспечении безопасности британского народа в стране и за рубежом", – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Россия и Великобритания работают над изменениями в области торгового сотрудничества на период после Brexit. Известно, что островное государство запланировало выйти из Евросоюза, а потому торговые нормы необходимо пересмотреть.

