Россия и Британия изменят режим торговли после Brexit

Фото: ТАСС/ZUMA/ZEUS

Россия и Великобритания работают над изменениями в режиме торговли после Brexit, рассказал директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

"Если мы серьезно хотим подойти к этому вопросу, то нам с британцами тоже нужно сесть и на экспертном уровне посмотреть, какие последствия Brexit будет иметь для наших экономических отношений. Работа в этом направлении уже ведется", – цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, 25–26 сентября на площадке ВТО прошли двусторонние экспертные консультации Россия – Великобритания и Россия – ЕС насчет распределения тарифных квот Лондона и Брюсселя после Brexit. Беляев обратил внимание на то, что, помимо торговых вопросов, есть аспекты, связанные с транспортом. Речь идет, в частности, о торговом мореплавании.

Изначально Великобритания должна была выйти из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Однако в британском парламенте не одобрили проект соглашения об условиях сепарации. В результате Евросоюз согласился предоставить отсрочку до апреля-мая, а впоследствии – до 31 октября.

В конце октября Евросоюз окончательно поддержал третью отсрочку до 31 января 2020 года. По официальному документу, Brexit может состояться и раньше – 1 декабря 2019 года или 1 января 2020 года.