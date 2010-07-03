Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

12:33

Россия и Британия изменят режим торговли после Brexit

политика за рубежом

Фото: ТАСС/ZUMA/ZEUS

Россия и Великобритания работают над изменениями в режиме торговли после Brexit, рассказал директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

"Если мы серьезно хотим подойти к этому вопросу, то нам с британцами тоже нужно сесть и на экспертном уровне посмотреть, какие последствия Brexit будет иметь для наших экономических отношений. Работа в этом направлении уже ведется", – цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, 25–26 сентября на площадке ВТО прошли двусторонние экспертные консультации Россия – Великобритания и Россия – ЕС насчет распределения тарифных квот Лондона и Брюсселя после Brexit. Беляев обратил внимание на то, что, помимо торговых вопросов, есть аспекты, связанные с транспортом. Речь идет, в частности, о торговом мореплавании.

Изначально Великобритания должна была выйти из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Однако в британском парламенте не одобрили проект соглашения об условиях сепарации. В результате Евросоюз согласился предоставить отсрочку до апреля-мая, а впоследствии – до 31 октября.

В конце октября Евросоюз окончательно поддержал третью отсрочку до 31 января 2020 года. По официальному документу, Brexit может состояться и раньше – 1 декабря 2019 года или 1 января 2020 года.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика