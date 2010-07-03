Верховный суд назвал незаконной приостановку работы парламента Британии

Фото: ТАСС/Ray Tang/ZUMA

Верховный суд Великобритании назвал незаконным решение Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.

"Решение (премьер-министра. – Прим. ред.) было незаконным, лишенным юридической силы", – цитирует BBC председателя инстанции Бренду Марджори Хейл. 11 судей постановили, что решение главы кабмина о приостановке сессии парламента следует незамедлительно отменить.

Джонсон в конце августа предложил Елизавете II приостановить работу парламента на пять недель. Критики Джонсона заявляют, что премьер-министр сделал это, чтобы его вариант Brexit без заключения с Брюсселем не заблокировали.

Ранее сообщалось, что правящая в Великобритании Консервативная партия утратила большинство в парламенте после того, как ее ряды покинул очередной депутат. Из состава вышел бывший заместитель министра юстиции Филипп Ли. Он присоединился к Либерально-демократической партии.

Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта, однако депутаты британской Палаты общин так и не одобрили проект соглашения об условиях Brexit. В итоге в Брюсселе согласились отложить Brexit до апреля-мая, а потом перенести его на 31 октября. Тереза Мэй подала в отставку с поста британского премьера, не сумев разрешить ситуацию. Джонсон придерживается мнения, что Лондон не обязан выплачивать отступные в размере 39 миллиардов фунтов (48 миллиардов долларов).

