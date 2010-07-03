Борис Джонсон лишился большинства в парламенте

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Правящая в Великобритании Консервативная партия утратила большинство в парламенте после того, как ее ряды покинул очередной депутат. Из состава вышел бывший заместитель министра юстиции Филипп Ли.

Он присоединился к Либерально-демократической партии.

"После продолжительных размышлений я пришел к выводу, что больше не могу служить интересам страны и избирателей в своем округе в качестве парламентария от Консервативной партии", – написал Ли в письме к премьер-министру Борису Джонсону.

Депутат заявил, что правительство Джонсона стремится осуществить выход Великобритании из Евросоюза без сделки с ним, и это нанесет значительный ущерб интересам страны.

Таким образом, Джонсон больше не сможет получить большинство в ходе голосований в Палате общин даже при поддержке Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии, которая является союзником консерваторов.

Ранее Джонсон опубликовал в Twitter видеообращение, посвященное 80-й годовщине начала Второй мировой войны. В нем политик заявил, что Польша оказалась между "молотом фашизма и наковальней коммунизма" и что действия СССР можно сопоставить с агрессией гитлеровской Германии. Посольство РФ в Великобритании назвало неприемлемым подобное заявление.

