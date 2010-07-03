Борис Джонсон лишился большинства в парламенте

03 сентября, 20:33
03 сентября, 20:33
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Panoramic via ZUMA Pres
Правящая в Великобритании Консервативная партия утратила большинство в парламенте после того, как ее ряды покинул очередной депутат. Из состава вышел бывший заместитель министра юстиции Филипп Ли.
Он присоединился к Либерально-демократической партии.
"После продолжительных размышлений я пришел к выводу, что больше не могу служить интересам страны и избирателей в своем округе в качестве парламентария от Консервативной партии", – написал Ли в письме к премьер-министру Борису Джонсону.
Депутат заявил, что правительство Джонсона стремится осуществить выход Великобритании из Евросоюза без сделки с ним, и это нанесет значительный ущерб интересам страны.
Таким образом, Джонсон больше не сможет получить большинство в ходе голосований в Палате общин даже при поддержке Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии, которая является союзником консерваторов.
Ранее Джонсон опубликовал в Twitter видеообращение, посвященное 80-й годовщине начала Второй мировой войны. В нем политик заявил, что Польша оказалась между "молотом фашизма и наковальней коммунизма" и что действия СССР можно сопоставить с агрессией гитлеровской Германии. Посольство РФ в Великобритании назвало неприемлемым подобное заявление.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: