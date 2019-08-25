Джонсон отказался платить ЕС $48 млрд отступных в случае Brexit без сделки

Фото: ТАСС/Kay Nietfeld/DPA

Лондон не обязан выплачивать отступные в размере 39 миллиардов фунтов (48 миллиардов долларов) в случае Brexit без сделки с ЕС. Такое заявление сделал британский премьер Борис Джонсон в эфире телеканала ITV.

"Если мы выйдем без соглашения, то это, конечно, правда, что 39 миллиардов фунтов, собственно говоря, больше не должны", – подчеркнул Джонсон.

Премьер-министр Великобритании также выразил уверенность, что соглашение об условиях Brexit вскоре удастся заключить. "Я думаю, на данный момент есть реальный шанс, что мы достигнем сделки", – цитирует политика Sky News. При это, по словам Джонсона, "чтобы получить это соглашение", британцы "должны подготовиться к выходу без него".

Соглашение о выходе из ЕС, достигнутое его предшественницей на посту премьер-министра Терезой Мэй, Джонсон назвал "мертвым", напомнив, что документ был трижды отклонен парламентом Соединенного Королевства.

Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта, однако депутаты британской Палаты общин так и не одобрили проект соглашения об условиях Brexit. В итоге в Брюсселе согласились отложить Brexit до апреля–мая, а потом перенестли его на 31 октября. Тереза Мэй подала в отставку с поста британского премьера, не сумев разрешить ситуацию.

24 июля экс-глава МИД Великобритании и бывший мэр Лондона Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра страны. Позднее он сделал свои первые назначения: Саджид Джавид получил должность канцлера казначейства (министра финансов), экс-министр по делам международного развития Прити Пател – пост главы МВД, а бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб – пост министра иностранных дел.

В конце июля также стало известно о планах Джонсона запустить рекламную кампанию в поддержку "жесткого" Brexit без сделки. В ближайшие месяцы на нее потратят 100 миллионов фунтов, то есть более 120 миллионов долларов. Согласно данным The Guardian, грядущая кампания будет самой масштабной рекламной акцией со времен Второй мировой войны.

25 июля стало известно, что главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье в своем письме европейским дипломатам назвал неприемлемой идею Джонсона об исключении из новой сделки по Brexit так называемого бэкстопа – так называют режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС после наступления переходного периода.