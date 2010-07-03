ЕС назвал требования Джонсона для заключения новой сделки по Brexit неприемлемыми

Евросоюз отверг требование премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона для заключения нового соглашения об условиях Brexit. Об этом сообщает Sky News, в распоряжении которого есть письмо главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье европейским дипломатам.
Барнье в своем письме назвал неприемлемой идею Джонсона об исключении из новой сделки по Brexit так называемого бэкстопа (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС после наступления переходного периода Brexit. – Прим. ред.).
"Вариант с отсутствием сделки никогда не будет выбором ЕС, но мы все должны быть готовы ко всем сценариям", – заявил Барнье.
Также он отметил воинственность первого выступления Джонсона в Палате общин в должности британского премьера. Барнье обвинил его в попытке "оказать давление на единство 27 членов ЕС".
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что страна в любом случае покинет ЕС 31 октября. В своей первой речи на посту премьер-министра страны он выразил уверенность, что в ходе переговоров с европейскими лидерами ему удастся достичь новой сделки по Brexit, которая будет больше соответствовать интересам Великобритании, чем проект соглашения его предшественницы Терезы Мэй.
24 июля бывший министр иностранных дел Великобритании и бывший мэр Лондона Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра страны.
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