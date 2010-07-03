Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

19:25

ЕС назвал требования Джонсона для заключения новой сделки по Brexit неприемлемыми

политика за рубежом

19:25

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз отверг требование премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона для заключения нового соглашения об условиях Brexit. Об этом сообщает Sky News, в распоряжении которого есть письмо главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье европейским дипломатам.

Барнье в своем письме назвал неприемлемой идею Джонсона об исключении из новой сделки по Brexit так называемого бэкстопа (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС после наступления переходного периода Brexit. – Прим. ред.).

"Вариант с отсутствием сделки никогда не будет выбором ЕС, но мы все должны быть готовы ко всем сценариям", – заявил Барнье.

Также он отметил воинственность первого выступления Джонсона в Палате общин в должности британского премьера. Барнье обвинил его в попытке "оказать давление на единство 27 членов ЕС".

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что страна в любом случае покинет ЕС 31 октября. В своей первой речи на посту премьер-министра страны он выразил уверенность, что в ходе переговоров с европейскими лидерами ему удастся достичь новой сделки по Brexit, которая будет больше соответствовать интересам Великобритании, чем проект соглашения его предшественницы Терезы Мэй.

24 июля бывший министр иностранных дел Великобритании и бывший мэр Лондона Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра страны.

Читайте также

политика за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика