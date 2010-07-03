Борис Джонсон назначен премьер-министром Великобритании

Бывший министр иностранных дел Великобритании и экс-мэр Лондона Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра страны, передает РИА Новости.
Избранного лидера правящей Консервативной партии приняла королева Елизавета II. Как того требует протокол, она попросила Джонсона стать ее 14-м премьер-министром и сформировать правительство.
В своей первой речи на посту премьера Джонсон пообещал, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября. Он также заявил о необходимости заключения новой сделки по Brexit.
Ранее, передав королеве прошение об отставке, пост премьера официально покинула Тереза Мэй. Она возглавляла правительство с 13 июля 2016 года. Ей трижды не удалось заручиться поддержкой Палаты общин по поводу соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза. Своему преемнику и новому правительству Мэй пожелала успехов, выразив надежду, что их будет много и они станут успехами всей страны.
Прежде стало известно, что МИД России не будет поздравлять Бориса Джонсона с назначением на пост премьер-министра Великобритании. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, это прерогатива главы государства.
Позднее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что Россия заинтересована в нормализации отношений с британской стороной, но последней стоит прекращать практику голословных обвинений в адрес Москвы.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.