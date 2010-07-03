Борис Джонсон назначен премьер-министром Великобритании

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Бывший министр иностранных дел Великобритании и экс-мэр Лондона Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра страны, передает РИА Новости.

Избранного лидера правящей Консервативной партии приняла королева Елизавета II. Как того требует протокол, она попросила Джонсона стать ее 14-м премьер-министром и сформировать правительство.

В своей первой речи на посту премьера Джонсон пообещал, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября. Он также заявил о необходимости заключения новой сделки по Brexit.

Ранее, передав королеве прошение об отставке, пост премьера официально покинула Тереза Мэй. Она возглавляла правительство с 13 июля 2016 года. Ей трижды не удалось заручиться поддержкой Палаты общин по поводу соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза. Своему преемнику и новому правительству Мэй пожелала успехов, выразив надежду, что их будет много и они станут успехами всей страны.

Прежде стало известно, что МИД России не будет поздравлять Бориса Джонсона с назначением на пост премьер-министра Великобритании. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, это прерогатива главы государства.

Позднее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что Россия заинтересована в нормализации отношений с британской стороной, но последней стоит прекращать практику голословных обвинений в адрес Москвы.