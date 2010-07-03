Тереза Мэй официально покинула пост премьера Великобритании

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Тереза Мэй передала прошение об отставке королеве Елизавете II, после чего официально покинула пост премьер-министра Великобритании, передает ТАСС.

Мэй возглавляла правительство с 13 июля 2016 года. Об отставке с поста лидера правящей Консервативной партии она объявила 24 мая после того, как три раза безуспешно пыталась заручиться поддержкой Палаты общин по поводу ее соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза. После избрания нового лидера тори Мэй сообщила и об уходе с должности премьер-министра.

Своему преемнику Борису Джонсону и новому правительству Мэй пожелала успехов, выразив надежду, что их будет много и они станут успехами всей страны.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ведомство не будет поздравлять Бориса Джонсона с назначением на пост премьер-министра Великобритании, так как это прерогатива главы государства. Позднее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что Россия заинтересована в нормализации отношений с Великобританией, но последней стоит прекращать практику голословных обвинений в адрес Москвы.