Борис Джонсон избран лидером Консервативной партии

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Главой "консерваторов" – правящей партии в Великобритании – стал экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон. Он станет премьер-министром страны сразу после того, как Тереза Мэй сложит свои полномочия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правящий комитет партии.

Официальная передача власти состоится в среду, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев.

Королева Елизавета II, согласно регламенту, примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.

Борис Джонсон родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке. Получил образование в Итонском колледже и в Оксфордском Бейлиол-колледже. С конца 1990-х годов работал в сфере журналистики.

В 2003-2004 годах занимал пост заместителя председателя Консервативной партии. В 2004 году был "теневым" министром по вопросам культуры.

В 2008 году был избран мэром Лондона (получил 53,2 процента голосов). В 2012 году был переизбран на второй срок. В 2015 году был вновь избран в Палату общин, в связи с чем принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах мэра британской столицы.

13 июля 2016 года Джонсон был назначен министром иностранных дел и по делам Содружества. 9 июля 2018 года покинул свой пост из-за разногласий с премьер-министром Терезой Мэй по предложенному ею плану развития отношений с Евросоюзом после выхода из него Великобритании.

О том, что Мэй уйдет в отставку, стало известно в конце мая. В течение последних месяцев она неоднократно подвергалась критике со стороны коллег в правительстве за неспособность завершить Brexit. Она занимала пост премьера с июля 2016 года.

О намерении участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии объявили министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Макви, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и экс-лидер Палаты общин Андреа Лидсом.

