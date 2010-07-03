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06:56

The Sunday Times написала о планах министров сместить Терезу Мэй

политика за рубежом

06:56

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Фото: ТАСС/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Члены кабинета министров Великобритании планируют сместить Терезу Мэй с поста премьер-министра. Против нее готовится полномасштабный заговор, сообщила местная газета The Sunday Times.

По информации издания, порядка 11 министров подтвердили, что будут добиваться отставки Мэй на заседании правительства в понедельник, 25 марта.

"Заговорщики" планируют выступить против действующего премьера и потребовать от нее оставить пост. Если Мэй откажется, то министры пригрозят массовой отставкой.

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр может не вернуть сделку по Brexit в парламент. В частности, Мэй предложила отозвать статью Лиссабонского договора, оговаривающую процесс выхода страны из ЕС.

До этого стало известно, что ЕС даст отсрочку Британии по Brexit.

политика за рубежом

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