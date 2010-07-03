Мэй может не вернуть сделку по Brexit в парламент

Британский премьер-министр Тереза Мэй не исключает своего отказа выносить соглашение об условиях Brexit на очередное голосование парламента, если не будет достаточной поддержки депутатов. Об этом сказано в ее письме, опубликованном BBC.
"Мы можем запросить до 12 апреля очередное продление Brexit, однако это будет означать проведение выборов в Европарламент", – отметила Мэй, добавив, что есть и другие варианты развития ситуации.
В частности, Мэй предложила отозвать статью Лиссабонского договора, оговаривающую процесс выхода страны из ЕС, но, скорее всего, этот шаг тоже не встретит поддержки.
"Если окажется, что есть достаточная поддержка, и если спикер позволит, то мы можем вернуть ее обратно на следующей неделе. И если она будет принята, мы можем выйти 22 мая", – заключила политик.
Ранее стало известно, что ЕС даст отсрочку Британии по Brexit. В Совфеде сочли, что это время ничего не изменит.
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