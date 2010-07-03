В СФ оценили решение ЕС по отсрочке Brexit

Решение Евросоюза дать Великобритании отсрочку по Brexit прокомментировал первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
"На мой взгляд, мало что изменится за это дополнительное время", – заявил сенатор в разговоре с RT. Он напомнил, что британский парламент уже дважды голосовал против и менять свою позицию пока не собирается.
"Тереза Мэй так и не предложила внятный план, страну разрывают противоречия", – пояснил Джабаров. По его мнению, для Соединенного Королевства выход из ЕС будет "очень болезненным". "Единственное, что им светит, – заключение всеобъемлющего торгового соглашения с американцами для того, чтобы ослабить удар от потери членства в ЕС", – уверен парламентарий.
Как отметил Джабаров, популярность британского премьера "очень быстро падает". Он не исключил, что "следующим шагом может стать вотум недоверия правительству Мэй".
21 марта председатель Европейского совета Дональд Туск объявил, что лидеры 27 стран ЕС единогласно решили удовлетворить запрос Великобритании об отсрочке Brexit до 22 мая. При этом, пояснили политологи, после выборов в Европарламент 23–26 мая отсрочить Brexit будет уже невозможно, так как Британия не собирается проводить выборы.
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