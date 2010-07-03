ЕС даст Британии отсрочку по Brexit

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Евросоюз даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, сообщает Reuters.

После выборов в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая, отсрочки невозможны. Это связано с тем, что Соединенное Королевство не собирается проводить их.

Дату выхода перенесут, если соглашение об условиях выхода одобрит палата общин британского парламента на следующей неделе.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй просила перенести Brexit на 30 июня. Британский парламент отвергал поправку о переносе при условии проведения повторного референдума по поводу членства страны в ЕС.

Позднее Мэй заявила, что сожалеет о необходимости отсрочить выход государства из ЕС. По ее мнению, большую ответственность за это несут британские депутаты, которые дважды отклонили проект соглашения с ЕС об условиях Brexit.

Глава Евросовета Дональд Туск одобрял перенос Brexit. Однако он полагает, что этот период должен продлиться не два месяца, а два года.