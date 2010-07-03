Мэй огорчена переносом сроков Brexit и винит во всем парламент

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что сожалеет о том, что выход страны из Евросоюза пришлось отсрочить, сообщает ТАСС.

По ее мнению, большую ответственность за это несут британские депутаты, которые дважды отклонили проект соглашения с ЕС об условиях Brexit. Также Мэй пообещала "день и ночь" работать для того, чтобы Brexit провели вовремя.

"Я продолжу работать день и ночь, чтобы обеспечить поддержку моих коллег, Демократической юнионистской партии и других, для этой сделки", – заявила она.

Накануне Мэй попросила Евросоюз перенести Brexit. Вместо 29 марта она предложила провести его 30 июня.

Британский парламент до этого отверг поправку о переносе даты Brexit при условии проведения повторного референдума по поводу членства страны в ЕС. Против высказались 334 депутата, поддержали – 85.

Глава Европарламента Антонио Таяни допустил перенос даты Brexit до начала июля, отметив, что для этого Британии нужно будет указать причину решения. По словам Таяни, ею может стать проведение выборов или нового референдума.

Глава Евросовета Дональд Туск поддерживает перенос Brexit, однако считает, что этот период должен продлиться не два месяца, а два года.