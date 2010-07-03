Эксперт прокомментировал просьбу Мэй перенести Brexit

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Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал запрос премьер-министра Великобритании Терезы Мэй к ЕС об отсрочке Brexit.

Он полагает, что Евросоюз примет отсрочку, но будет настаивать на "максимально предметном механизме", обеспечивающем выход Великобритании 30 июня.

"Я думаю, что, наверное, возможность маневра у Евросоюза большая. Потому что это не ЕС "выталкивает", это Великобритания выходит. Поэтому неизбежно, с оговорками британское обращение будет принято", – цитирует эксперта RT.

Он добавил, что в связи с этим возникает вопрос о выборах в Европейский парламент. Если Великобритания остается членом ЕС, то сможет участвовать в них. А места, которые были за ней, уже распределены, уточнил Оленченко.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила Евросоюз перенести Brexit. Вместо 29 марта она предложила провести его 30 июня.

Британский парламент ранее отверг поправку о переносе даты Brexit при условии проведения повторного референдума по поводу членства страны в ЕС. Против высказались 334 депутата, поддержали – 85.

Глава Европарламента Антонио Таяни допустил перенос даты Brexit до начала июля, отметив, что для этого Британии нужно будет указать причину решения. По словам Таяни, ею может стать проведение выборов или нового референдума.

Глава Евросовета Дональд Туск поддерживает перенос Brexit, однако считает, что этот период должен продлиться не два месяца, а два года.