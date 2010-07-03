Мэй попросила ЕС перенести Brexit на конец июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила Евросоюз перенести Brexit, сообщает РИА Новости. Она предложила провести его не 29 марта, как планировалось, а 30 июня.
Дата выхода Великобритании из ЕС приближается, но британскому премьеру пока не удалось получить поддержку большинства депутатов в парламенте. Парламент настаивает на изменениях, касающихся механизма "бэкстоп", сохраняющего членство Северной Ирландии в таможенном союзе и едином рынке ЕС. По мнению депутатов, это приведет к появлению пограничной инфраструктуры на британо-ирландской границе. В Евросоюзе же, несмотря на усилия кабинета Мэй, не хотят вносить какие-либо коррективы в текст соглашения.
Ранее британский парламент отверг поправку о переносе даты Brexit при условии проведения повторного референдума по поводу членства страны в ЕС. Против высказались 334 депутата, поддержали – 85.
Канцелярия Терезы Мэй выступила против этой поправки, и, в случае ее принятия, отвергнет собственное предложение о переносе Brexit с 29 марта на более поздний срок.
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