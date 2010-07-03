Мэй лишилась поддержки почти всего британского кабмина

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Британский премьер-министр Тереза Мэй лишилась поддержки почти всего кабмина из-за кризиса с выходом Великобритании из ЕС, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По данным СМИ, британском правительстве только два министра все еще поддерживают Мэй. Многие представители кабмина считают, что премьер-министр должна покинуть свой пост не позднее июля. Тогда, пишут британские издания, новый лидер Консервативной партии начнет следующий этап переговоров по Brexit, если парламент будет против выхода Великобритании из ЕС без соглашения о сотрудничестве.

Ранее Тереза Мэй заявила, что британский парламент до 12 марта повторно проголосует по сделке c Евросоюзом об условиях Brexit.

Дата выхода Великобритании из ЕС приближается, но британскому премьеру пока не удалось получить поддержку большинства депутатов в парламенте. Парламент настаивает на изменениях, касающихся механизма "бэкстоп", сохраняющего членство Северной Ирландии в таможенном союзе и едином рынке ЕС. По мнению депутатов, это приведет к появлению пограничной инфраструктуры на британо-ирландской границе. В Евросоюзе же, несмотря на усилия кабинета Мэй, не хотят вносить какие-либо коррективы в текст соглашения.

В конце февраля глава Евросовета Дональд Туск выступил за перенос срока выхода Великобритании из ЕС.