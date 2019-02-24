Британский парламент вновь проголосует по сделке о Brexit до 12 марта

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Британский парламент до 12 марта повторно проголосует по сделке c Евросоюзом об условиях Brexit. Такое заявление сделала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает агентство Reuters.

"Полноценного голосования в парламенте на следующей неделе не будет, но мы гарантируем, что это произойдет до 12 марта", − подчеркнула Мэй.

Глава британского правительства отметила, что надеется на заключение сделки, которая будет одобрена и Лондоном, и Брюсселем. "Выход из ЕС 29 марта со сделкой − все еще в пределах нашей досягаемости, и это то, над чем мы работаем", − заверила Мэй, направляясь на первый саммит Лиги арабских государств и ЕС, который открывается в Шарм-эш-Шейхе.

Между тем, дата выхода Великобритании из ЕС приближается, однако пока британскому премьеру не удалось получить поддержку большинства депутатов в парламенте. Британский парламент настаивает на изменениях, касающихся механизма "бэкстоп", сохраняющего членство Северной Ирландии в таможенном союзе и едином рынке ЕС.

По мнению депутатов, это приведет к появлению пограничной инфраструктуры на британо-ирландской границе. В Евросоюзе же, несмотря на усилия кабинета Мэй, не хотят вносить какие-либо коррективы в текст соглашения.

30 января парламент Великобритании проголосовал против Brexit без соглашения с ЕС. Депутаты также отклонили поправку, которая требует добиваться переноса сроков выхода из ЕС на три месяца.

Ранее глава социал-демократов Великобритании Джереми Корбин в ходе дебатов в парламенте заявил, что Тереза Мэй потеряла контроль над ситуацией вокруг Brexit. Он призвал правительство уйти в отставку.