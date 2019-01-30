Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

04:52

Парламент Великобритании проголосовал против Brexit без соглашения с ЕС

политика за рубежом

04:52

Поделиться в социальных сетях:

Фото: imago/Xinhua/UK Parliament/Mark Duffy

Британские депутаты приняли поправку к биллю о Brexit, которая требует от правительства исключить из соглашения с Евросоюзом упоминание механизма североирландского "бэкстопа".

Термин означает сохранение Северной Ирландии – автономного региона Великобритании – в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка.

Подразумевается, что вместо "бэкстопа" в соглашении будет упомянута некая "альтернативная договоренность", не допускающая появления жесткой границы на острове с Республикой Ирландия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала заново согласовать соглашение об условиях Brexit с учетом пожеланий, высказанных британскими депутатами.

В то же время в Брюсселе предупредили, что не примут поправку, а соглашение с ЕС не подлежит пересмотру, передает "Комсомольская правда".

Кроме того, британские депутаты отклонили поправку, которая требует добиваться переноса сроков выхода из ЕС на три месяца, а также договорились не выводить Шотландию из Евросоюза против ее воли.

Политический кризис в стране тянется уже некоторое время на фоне приближающейся даты выхода Британии из ЕС – 29 марта 2019 года.

16 января глава социал-демократов Великобритании Джереми Корбин в ходе дебатов в парламенте заявил, что Тереза Мэй потеряла контроль над ситуацией вокруг Brexit, и призвал правительство уйти в отставку.

Читайте также

политика за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика