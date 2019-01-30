Парламент Великобритании проголосовал против Brexit без соглашения с ЕС

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Британские депутаты приняли поправку к биллю о Brexit, которая требует от правительства исключить из соглашения с Евросоюзом упоминание механизма североирландского "бэкстопа".

Термин означает сохранение Северной Ирландии – автономного региона Великобритании – в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка.

Подразумевается, что вместо "бэкстопа" в соглашении будет упомянута некая "альтернативная договоренность", не допускающая появления жесткой границы на острове с Республикой Ирландия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала заново согласовать соглашение об условиях Brexit с учетом пожеланий, высказанных британскими депутатами.

В то же время в Брюсселе предупредили, что не примут поправку, а соглашение с ЕС не подлежит пересмотру, передает "Комсомольская правда".

Кроме того, британские депутаты отклонили поправку, которая требует добиваться переноса сроков выхода из ЕС на три месяца, а также договорились не выводить Шотландию из Евросоюза против ее воли.

Политический кризис в стране тянется уже некоторое время на фоне приближающейся даты выхода Британии из ЕС – 29 марта 2019 года.

16 января глава социал-демократов Великобритании Джереми Корбин в ходе дебатов в парламенте заявил, что Тереза Мэй потеряла контроль над ситуацией вокруг Brexit, и призвал правительство уйти в отставку.