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Лидер правящей Консервативной партии Тереза Мэй сохранила пост премьер-министра Великобритании, заручившись поддержкой большинства депутатов-консерваторов.

Вечером 12 декабря прошло голосовании по вопросу о доверии премьеру, в ходе которого Мэй поддержали 200 парламентариев. Против высказались 117 человек.

Глава управляющего комитета партии Грэм Брэди ранее получил необходимое для запуска процедуры вынесения вотума недоверия премьеру количество писем парламентариев.

Политологи считают перевес в 83 голоса – большой победой Мэй, передает ТАСС. Теперь ее шансы провести через парламент сделку с ЕС об условиях выхода страны из сообщества возрастают.

Политический кризис в стране тянется уже некоторое время на фоне приближающейся даты выхода Британии из ЕС – 29 марта 2019 года.

В обмен на поддержку Мэй обещала депутатам, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост лидера консерваторов на следующих всеобщих выборах 2022 года.

Великобритания и ЕС договорились о соглашении, в котором определены условия выхода королевства из Евросоюза, в конце ноября.

Голосование британского парламента по соглашению с ЕС об условиях выхода страны из ассоциации (Brexit) состоится 21 января.

Жители Великобритании проголосовали за выход из Евросоюза на референдуме в июне 2016 года. Отделение поддержали 51,9% избирателей.