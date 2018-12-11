Мэй планирует провести голосование по Brexit до 21 января

Фото: АР/Kirsty Wigglesworth
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует провести голосование по соглашению по Brexit до 21 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя главы кабмина.
"Правительство будет следить за тем, чтобы вопрос вновь вернулся в палату общин до 21 января 2019", – сказал представитель.
Голосование изначально было запланировано на 11 декабря, однако накануне его решили отменить. Мэй заявляла, что соглашение сейчас не поддержит большинство депутатов.
В конце ноября правительство страны и ЕС договорились о соглашении, в котором определены условия выхода королевства из Союза. Великобритания должна покинуть ЕС в марте 2019 года.
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