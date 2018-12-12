В Британии запустили процедуру голосования о доверии Мэй

12 декабря, 12:15
Фото: АР/Gustavo Garello
В Британии запустили процедуру голосования по вопросу о доверии лидеру партии и премьер-министру Терезе Мэй. Для этого набрано необходимое количество голосов, сообщает агентство Reuters.
Голосование состоится в среду в Палате общин британского парламента. Результаты станут известны в этот же день, их объявят "настолько скоро, насколько это возможно".
В голосовании примут участие 315 депутатов-консерваторов. Чтобы сохранить пост, Мэй понадобится заручиться поддержкой большинства – 158 депутатов.
После этого она будет защищена от повторения процедуры в течение как минимум года. В случае поражения лидера партии на поиски нового будет отведено три месяца.
Мэй прокомментировала запуск процедуры вотума недоверия кабинету, заявив, что будет бороться за пост премьера Британии.
Ранее сообщалось, что Мэй планирует провести голосование по соглашению по Brexit до 21 января. Изначально голосование было запланировано на 11 декабря, однако накануне его решили отменить.
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