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18:07

Корбин заявил, что Мэй потеряла контроль над ситуацией вокруг Brexit

за рубежом

18:07

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Фото: ТАСС/Mark Thomas

Глава социал-демократов Великобритании Джереми Корбин в ходе дебатов в парламенте заявил, что Тереза Мэй потеряла контроль над ситуацией вокруг Brexit, и призвал правительство уйти в отставку.

"Нет никаких сомнений, что это, действительно, правительство – зомби", – заявил Корбин журналистам в преддверии голосования, передает ТАСС. Решение парламента о сделке по Brexit означает, что правительство "не способно заполучить поддержку в отношении своего основного плана".

В понедельник, 15 января, британские депутаты отвергли сделку с Европейским союзом об условиях Brexit. Против высказались 432 парламентария. Поддержали законопроект, на принятии которого настаивала британский премьер Тереза Мэй, 202 депутата. В итоге сделку отклонили с разницей в 230 голосов. Мэй заявила, что, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги, хочет убедиться, что пользуется доверием парламента.

После этого лидер Лейбористской партии внес предложение о вынесении вотума недоверия правительству Консервативной партии.

за рубежом

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