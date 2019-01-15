Британские депутаты отвергли соглашение с ЕС по Brexit

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Сделку с Европейским союзом об условиях Brexit отвергли британские депутаты. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе решающего голосования, состоявшегося 15 января, против соглашения, одобренного Лондоном и Брюсселем в ноябре минувшего года, высказались 432 парламентария.

А вот поддержали законопроект, на принятии которого настаивала британский премьер Тереза Мэй, 202 депутата. В итоге сделку отклонили с разницей в 230 голосов. Это самое крупное поражение главы правительства королевства за последние 95 лет.

В середине декабря в Британии запустили процедуру голосования по вопросу о доверии лидеру партии и премьер-министру Терезе Мэй. В нем приняли участие 315 депутатов-консерваторов.