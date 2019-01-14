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14 января, 20:53

Мэй обратилась к парламенту перед голосованием по условиям Brexit

за рубежом

14 января, 20:53

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Фото: ТАСС/PA

Тереза Мэй попросила британских парламентариев вновь ознакомиться с предложенным ей соглашением с ЕС. Уже во вторник, 15 января, законодателям предстоит проголосовать по решению с Евросоюзом.

По ее словам, в случае скоропалительного принятия документа, в повседневной жизни жителей страны произойдут серьезные изменения. "Если вместо того, чтобы выйти без соглашения, парламент заблокирует Brexit, это будет низвержение нашей демократии", – цитирует РИА Новости заявление премьер-министра Соединенного Королевства.

Голосование изначально было запланировано на 11 декабря, однако его решили отменить. Мэй заявляла, что соглашение не поддержит большинство депутатов.

В конце ноября правительство страны и ЕС договорились о соглашении, в котором определены условия выхода королевства из Союза. Великобритания должна покинуть ЕС в марте 2019 года. Мэй также заявила, что не поддерживает идею проведения повторного референдума о выходе страны из ЕС.

за рубежом

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