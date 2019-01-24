ЕС готов отложить выход Великобритании из союза

Евросоюз готов перенести дату выхода Великобритании из ЕС, если это позволит избежать жесткого Brexit. Такое заявление сделал канцлер Австрии Себастьян Курц на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает агентство Reuters.
"В Великобритании есть понимание, что ЕС готов сделать все, чтобы избежать жесткого Brexit", – пояснил австрийский канцлер. Курц не исключил, в том числе возможность отложить дату выхода. "Однако, конечно, Великобритания должна тоже хотеть этого", – отметил политик.
Курц также уточнил, что Британия в любом случае должна покинуть ЕС до общеевропейских выборов в Европарламент, которые пройдут 23–26 мая.
15 января Палата общин в ходе голосования отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза. За проголосовали только 202 депутата, против – 432.
На следующий день члены Палаты общин британского парламента на голосовании выразили доверие правительству премьер-министра страны Терезы Мэй. В случае, если бы правительству Мэй внесли вотум недоверия, она могла бы за две недели обновить его состав, чтобы все-таки получить поддержку. Так как этого не произошло, Мэй пообещала предоставить парламенту возможность более активно участвовать в обсуждении будущей сделки с Брюсселем.
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