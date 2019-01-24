ЕС готов отложить выход Великобритании из союза

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Евросоюз готов перенести дату выхода Великобритании из ЕС, если это позволит избежать жесткого Brexit. Такое заявление сделал канцлер Австрии Себастьян Курц на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает агентство Reuters.

"В Великобритании есть понимание, что ЕС готов сделать все, чтобы избежать жесткого Brexit", – пояснил австрийский канцлер. Курц не исключил, в том числе возможность отложить дату выхода. "Однако, конечно, Великобритания должна тоже хотеть этого", – отметил политик.

Курц также уточнил, что Британия в любом случае должна покинуть ЕС до общеевропейских выборов в Европарламент, которые пройдут 23–26 мая.

15 января Палата общин в ходе голосования отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза. За проголосовали только 202 депутата, против – 432.

На следующий день члены Палаты общин британского парламента на голосовании выразили доверие правительству премьер-министра страны Терезы Мэй. В случае, если бы правительству Мэй внесли вотум недоверия, она могла бы за две недели обновить его состав, чтобы все-таки получить поддержку. Так как этого не произошло, Мэй пообещала предоставить парламенту возможность более активно участвовать в обсуждении будущей сделки с Брюсселем.