Парламент Британии выразил доверие правительству Мэй

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Вечером 16 января члены палаты общин британского парламента на голосовании выразили доверие правительству премьер-министра страны Терезы Мэй. Об этом сообщает "Интерфакс".

Вотум недоверия преодолели 325 депутатов. Против высказались 306 членов парламента.

В случае, если бы правительству Мэй внесли вотум недоверия, она могла бы за две недели обновить его состав, чтобы все-таки получить поддержку. Впрочем, подобный сценарий мог бы привести и к досрочным выборам в Великобритании.

Еще до голосования Мэй заявляла, что возможные досрочные выборы усугубят раскол, когда государству нужно единство.

Накануне палата общин в ходе голосования отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза. "За" проголосовали только 202 депутата, "против" – 432.