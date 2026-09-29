Три человека погибли в массовом ДТП в Красноярске

Фото: телеграм-канал "ЧП Красноярск"

Три девушки погибли и один мужчина пострадал в результате ДТП с шестью машинами в центре Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Авария произошла на улице Дубровинского недалеко от Николаевского моста. По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, что спровоцировало последующие аварии.

Пострадавший доставлен в больницу. На место прибыли инспекторы ДПС и следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее четыре человека погибли и еще один пострадал в ДТП в Курганской области. Авария произошла на 12-м километре автодороги Катайск – Верхняя Течана в Катайском округе.

Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ-2108. Оба водителя и еще два пассажира первой машины в результате аварии скончались.

