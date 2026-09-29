Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 07:54

Туризм

Москва помогает бизнесу развивать туристические направления в России

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Всемирный день туризма отмечается 27 сентября. В столице в туристической сфере работают более 7,1 тысячи малых и средних предприятий, включая туроператоров, агентства и гостиницы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для поддержки бизнеса на разных этапах развития в городе доступны финансовые и нефинансовые инструменты. Один из них – поручительство Московского гарантийного фонда, которое помогает предпринимателям получить банковское финансирование при недостатке собственного залога. Предприятия туристической отрасли привлекли под поручительства фонда более 4,6 миллиарда рублей.

Поручительство можно использовать вместе с московской программой льготного кредитования для приоритетных направлений. В июне 2026 года этой возможностью воспользовалась компания "РД-Тревел", организующая путешествия и экспедиции по России и другим странам. Компания привлекла льготное финансирование с поручительством фонда и направила средства на развитие бизнеса.

Туристическое агентство "Юкка тревел", которое организует проезд, проживание, питание и тренировки для сборных команд, в июле 2025 года также привлекло финансирование с поручительством фонда. Средства помогли обеспечить текущую работу и продолжить развитие.

Помимо финансовых ресурсов, предпринимателям доступны бесплатные консультации, обучение и онлайн-сервисы государственного бюджетного учреждения "Малый бизнес Москвы" (МБМ). Предпринимательница Елена Лабуренко, развивающая туристический бизнес с 2017 года, регулярно обращается в МБМ за консультациями по бухгалтерскому учету, налогообложению и подготовке деклараций. География маршрутов компании расширилась от Кавказа и Закавказья до стран Африки, Персидского залива и Азии.

Елена Андрианова, работающая в туристической индустрии более 20 лет, после обучения в МБМ внедрила систему управления взаимоотношениями с клиентами и начала активнее использовать видеоконтент с экспертными комментариями для продвижения в социальных сетях. Сейчас среди ее постоянных клиентов – семь организаций, для частных путешественников организовано около 100 поездок.

Городская система поддержки позволяет предпринимателям выбирать решения в зависимости от задач бизнеса – от создания новых направлений и исполнения контрактов до консультаций, обучения и внедрения инструментов для настройки внутренних процессов.

Поддержка осуществляется в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", а также стратегии мэра Москвы по поддержке столичного предпринимательства.

Ранее в столице вручили денежные награды девяти лауреатам городской премии в области туризма. Среди отмеченных по итогам 2026 года – отельеры, руководители туроператорских компаний, экскурсоводы и другие представители индустрии гостеприимства. Сама премия существует с 2004 года.

Читайте также


бизнестуризмгород

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика