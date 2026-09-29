Фото: AP Photo/Eric Gay

Космический корабль Starship компании SpaceX взорвался при посадке на воду, завершив свой первый орбитальный полет. Об этом сообщила пресс-служба компании в прямом эфире в соцсети X.

Отмечается, что аппарат успешно принял вертикальное положение и начал опускаться в океан. В момент, когда двигатели скрылись под водой, прогремел взрыв. Над поверхностью возник огненный гриб, а в воздух взлетели фрагменты корабля.

В сообщении подчеркивается, что запуск Starship с носителем Super Heavy состоялся со стартовой площадки Starbase в Бока-Чика на юго-востоке Техаса. В ходе 14-го испытательного полета корабль вывел на орбиту 26 интернет-спутников Starlink.

Вместо запланированных 10 часов полет продлился около трех. Причины досрочного сведения аппарата с орбиты пока не сообщаются.

Ранее запуск первого коммерческого космического носителя "Ханбит-Нано" южнокорейской компании Innospace закончился аномалией. При этом запуск шел в штатном режиме примерно в течение минуты после старта, приборы ракеты передавали кадры полета. Однако во время набора высоты они перестали поступать на экраны.