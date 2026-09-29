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29 сентября, 10:04

Происшествия

Топ-менеджер газеты New York Times Джонатан Маккинси застрелен в Калифорнии

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/61582598203206

Директор инженерной службы New York Times Games Джонатан Маккинси погиб от огнестрельных ранений на парковке спортивного комплекса в Калифорнии, сообщает Life.ru со ссылкой на Fox News.

40-летнего мужчину нашли днем 26 сентября на территории Dublin Sports Grounds в городе Дублине. Полицейский, приехавший на вызов, обнаружил Маккинси с несколькими пулевыми ранениями, спасти его не смогли.

Правоохранители оперативно установили личности подозреваемых. При содействии очевидцев недалеко от места преступления были задержаны 77-летние Шоуюн Чжан и Шили Чэнь – родители жены погибшего.

Супруги в данный момент находятся в тюрьме Санта-Рита. Их подозревают в убийстве Маккинси. Полиция пока не пояснила, что могло послужить причиной расправы. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего.

Ранее в одном из магазинов Волгограда произошел конфликт, в ходе которого застрелили отца пятерых детей. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, он пытался успокоить людей, выражавшихся нецензурно, но в ходе ссоры получил несколько огнестрельных ранений. Злоумышленника задержали по горячим следам, возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия.

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